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CRIME

Homem confessa ter asfixiado a filha de 5 anos para atingir a ex-mulher no Paraná

Menina foi encontrada sem vida pela avó paterna; suspeito estava sob efeito de drogas no momento do assassinato

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem confessa ter asfixiado a filha de 5 anos para atingir a ex-mulher no Paraná
Autor A criança foi encontrada sem vida pela avó paterna - Foto: Divulgação

Um homem de 30 anos, confessou à Polícia Civil ter asfixiado até a morte a própria filha, de 5 anos, para causar sofrimento à mãe da criança. O crime ocorreu na terça-feira (8), no município de Ramilândia, no Oeste do Paraná, enquanto a menina dormia. O homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar dentro da residência e responderá por vicaricídio, tipo penal caracterizado pelo homicídio de pessoa próxima a uma mulher com o objetivo de gerar punição ou violência psicológica contra ela.

- LEIA MAIS: Pai é suspeito de matar a própria filha por asfixia no interior do Paraná

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A criança foi encontrada sem vida pela avó paterna, que havia saído para ir ao supermercado por volta das 10h e deixado a neta dormindo aos cuidados do pai. Ao retornar, a mulher percebeu alterações na fisionomia da garota, notou marcas de asfixia no pescoço e acionou o serviço de saúde do município, que constatou o óbito no local. Segundo relatos da avó à Polícia Militar, o homem já demonstrava comportamento agitado antes de ela sair de casa.

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Acionados para atender a ocorrência, os policiais militares encontraram André no imóvel. Ele não ofereceu resistência e foi encaminhado à delegacia de Matelândia, cidade vizinha. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Emanoel Almeida, o suspeito declarou inicialmente ter sofrido um surto psicótico com motivações religiosas. Em depoimento posterior, mudou a versão e admitiu ter cometido o assassinato intencionalmente para atingir a mãe da menina, afirmando ainda que estava sob efeito de drogas no momento do crime.

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asfixia homicidio polícia civil surto psicótico vicaricídio violência domestica
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