Homem confessa relações sexuais com animais e que matava cães para comer no PR

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (04) suspeito de cometer maus-tratos contra cães e gatos em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A identidade dele não foi divulgada. A abordagem ocorreu em uma propriedade rural localizada na região da Lagoa Azul.

Durante a vistoria, os policiais encontraram animais em condições críticas, com sinais de desnutrição severa, desidratação e infestação por parasitas, além da falta de água e alimentação adequadas.

A ação contou com o acompanhamento de uma médica veterinária, que constatou tecnicamente a situação de maus-tratos.

No decorrer das investigações, também surgiram indícios da morte de vários cães ao longo dos últimos anos. Entre os relatos apurados está o de um pitbull que, segundo informações, teria sido arremessado em uma lagoa próxima à residência do suspeito.

