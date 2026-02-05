Leia a última edição
Homem confessa relações sexuais com animais e que matava cães para comer no PR

Os policiais encontraram animais em condições críticas, com sinais de desnutrição severa, desidratação e infestação por parasitas

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 15:07:51 Editado em 05.02.2026, 15:07:47
Autor Um pitbull teria sido arremessado em uma lagoa - Foto: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (04) suspeito de cometer maus-tratos contra cães e gatos em Campo Magro, na Região Metropolitana de Curitiba (PR). A identidade dele não foi divulgada. A abordagem ocorreu em uma propriedade rural localizada na região da Lagoa Azul.

Durante a vistoria, os policiais encontraram animais em condições críticas, com sinais de desnutrição severa, desidratação e infestação por parasitas, além da falta de água e alimentação adequadas.

A ação contou com o acompanhamento de uma médica veterinária, que constatou tecnicamente a situação de maus-tratos.

No decorrer das investigações, também surgiram indícios da morte de vários cães ao longo dos últimos anos. Entre os relatos apurados está o de um pitbull que, segundo informações, teria sido arremessado em uma lagoa próxima à residência do suspeito.

