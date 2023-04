Homem condenado por estuprar mulher é preso em Ortigueira

Da Redação

A Polícia Civil prendeu um homem, de 38 anos, condenado por estupro, em Ortigueira, no norte do Paraná. A captura aconteceu nesta terça-feira (25). Segundo a polícia, o crime ocorreu em 2016 no mesmo município onde o foragido foi preso.

Na ocasião dos fatos, a vítima estava caminhando quando foi abordada pelo suspeito, que a arrastou até um terreno baldio e mediante a uso de força física a estuprou.

O homem foi condenado a sete anos e dez meses de prisão, ele foi capturado e encaminhado à cadeia pública em Ortigueira.

OUTRO CASO

Em Maringá, também na região norte do Paraná, um homem foi preso suspeito de assediar sexualmente nove alunas de um colégio estadual.

O suspeito foi preso nesta terça-feira (25), no mesmo município. Na residência casa dele foi localizado um computador e um celular que serão encaminhados à perícia e auxiliarão no andamento das investigações.

