Homem completa 120 anos e recebe bênção do Papa Francisco

Nesta terça-feira (15), o paranaense Sebastião Batista dos Santos, morador da cidade de Coronel Vivida, no sudoeste do Estado do Paraná, completou 120 anos.

A comemoração de mais um ano de vida rendeu a Sebastião o recebimento de uma homenagem diretamente do Vaticano: uma benção apostólica do Papa Francisco, que foi entregue ao idoso no domingo (13), em celebração religiosa.

No ano de 2019, o morador do Paraná teve um AVC que prejudicou sua locomoção e fala. Mas com a ajuda do filho de 70 anos, Sebastião sentou-se na cadeira do prefeito da cidade de Coronel Vivida para receber inúmeras homenagens no dia de seu aniversário.

Também em 2019, no mês de outubro, o idoso recebeu do Instituto de Identificação do Paraná a confirmação da sua idade, que teria nascido em 15 de março de 1902, em Mangueirinha, pois ele não tinha mais a certidão de nascimento. Através do Setor de Microfilmagem da instituição foi possível resgatar a certidão de nascimento dele, dos anos 70, quando Sebastião procurou o setor para fazer a carteira de identidade.

Durante a adolescência, Sebastião Batista se mudou para Coronel Vivida, onde se casou e teve nove filhos. Atualmente, ele mora ele mora com uma filha e uma neta que cuidam dele.

