Homem com tornozeleira enrolada em papel alumínio é preso por roubo

O papel alumínio é usado na tentativa de inibir o sinal do equipamento

Um homem com tornozeleira eletrônica enrolada em papel alumínio foi preso na segunda-feira (13) suspeito de roubar uma farmácia em Umuarama, no noroeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Civil, o papel alumínio é usado na tentativa de inibir o sinal do equipamento. Além dele, um outro suspeito que também tinha tornozeleira eletrônica foi preso suspeito de cometer o crime. Eles invadiram a farmácia e fizeram funcionários reféns.

Após o roubo, os suspeitos conseguiram fugir, porém, foram identificados pelas câmeras de segurança da farmácia, e os policiais foram até o bairro onde ambos moravam.

Os policiais encontraram dinheiro e objetos roubados da farmácia. Eles foram presos e devem responder pelo crime.