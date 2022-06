Homem com tornozeleira eletrônica é preso suspeito de roubo a farmácia

Da Redação

Os criminosos enrolaram a tornozeleira eletrônica com papel alumínio

A Polícia Civil (PC) realizou a prisão de um homem com tornozeleira eletrônica suspeito de roubar uma farmácia, em Umuarama, Paraná. Conforme as autoridades, o sujeito enrolou o objeto de monitoramento com papel alumínio a fim de inibir o sinal. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (13).

continua após publicidade .

A PC informou que um outro suspeito que também tinha tornozeleira eletrônica foi preso. A dupla entrou no estabelecimento e fez funcionários de reféns.

Depois de realizarem o crime, os indivíduos conseguiram fugir. A farmácia tem câmeras de segurança e, por meio das imagens delas, as autoridades conseguiram identificar os criminosos.

continua após publicidade .

Então, policiais foram até o bairro onde a dupla morava. Os agentes de segurança encontraram os suspeitos e, com eles, localizaram o dinheiro e os objetos roubados do estabelecimento.

A polícia também afirmou que ambos os suspeitos fizeram uso do papel alumínio, mas apenas um estava com a tentativa de inibir sinal ao ser preso.