Homem com tornozeleira eletrônica é morto a tiros no PR

Um homem foi encontrado morto no final da madrugada desta terça-feira (26), no Bairro São Miguel, em Francisco Beltrão, no Paraná.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, que ainda não foi identificada, fazia uso de tornozeleira eletrônica e foi encontrada sem vida com ferimentos causados por disparos de arma de fogo na região da cabeça, do tórax e das costas, na Rua Marechal Floriano Peixoto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por volta das 5 horas, quando a morte foi constatada. A Polícia Militar (PM) isolou o local até a chegada da Criminalística, da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML)

