Homem com tornozeleira é morto a tiros em Sarandi nesta sexta-feira

Um homem foi assassinado a tiros no início da manhã desta sexta-feira, 29 de dezembro, em Sarandi, localizada ao Noroeste do Paraná. O crime foi registrado na Rua dos Eucaliptos, no bairro Jardim Verão.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os criminosos pararam em frente a uma residência e atiraram diversas vezes contra o imóvel. No local, um rapaz com tornozeleira eletrônica foi atingido por diversos disparos e morreu na hora.

O médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atestou o óbito. Duas mulheres foram atingidas por estilhaços e foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros.

Na mão do homem atingido estava um revólver calibre 38, com uma munição deflagrada. Tudo indica que a vítima trocou tiros com os atiradores. Dois coletes balísticos foram apreendidos no imóvel.

O local foi isolado pela PM e a Polícia Civil de Sarandi investiga o caso.

