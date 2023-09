Homem com R$ 3 mi em cocaína diz que droga era para cirurgia da filha

Um homem, que seria funcionário público, foi preso neste final de semana pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) depois de ter sido flagrado transportando cerca de R$ 3 milhões em cocaína. A droga estava escondida em um compartimento secreto de um veículo, que foi abordado pelas autoridades em Rolândia, no Norte do Estado.

De acordo com informações, o homem estava no carro com a esposa e os três filhos do casal. A família do suspeito ficou surpresa e afirmou aos policiais que não sabia da existência da droga. Já o servidor público disse que uma das filha precisa de uma cirurgia, e que o dinheiro da droga seria usado para pagar o procedimento de saúde.

A família foi abordada quando voltava da cidade de São Miguel do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. O destino deles era Londrina, também no Norte do Estado. O homem foi preso em flagrante, e as crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar. A Receita Federal, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Federal foram acionados para atender o caso.

*Com informações da RicMais.

