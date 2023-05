Homem com passagens pela polícia é morto com mais de 14 tiros no PR

Da Redação

O crime aconteceu em Fazenda Rio Grande

Um homem, de 30 anos de idade, foi assassinado na noite desta quarta-feira (3) com mais de 14 disparos de arma de fogo. Cézar Augusto possuía passagens pela polícia e foi executado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Diogo Cordeiro, da RICtv, a vítima tinha passagens por violência doméstica e ameaças. Até o momento, ainda não há informações sobre as possíveis motivações do crime.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada e se dirigiu até o local do homicídio, no bairro Iguaçu. As autoridades averiguaram a cena do crime e, agora, o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).





Fonte: Informações RicMais.

