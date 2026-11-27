Prisão ocorreu na manhã de quinta-feira (26), na Superintendência da corporação; veículo conduzido pelo homem de 50 anos foi entregue a um familiar

Um professor de 50 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de quinta-feira (26), em Curitiba, após comparecer à Superintendência da corporação para tratar de uma multa de trânsito. Durante o atendimento, os policiais identificaram um mandado de prisão civil em aberto contra ele por dívida de pensão alimentícia.

LEIA MAIS: Homem morre esfaqueado ao cobrar aluguel no Paraná; três suspeitos são presos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A ocorrência foi registrada por volta das 10h. Ao realizarem os procedimentos de praxe de identificação e consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram a existência da ordem judicial, que havia sido expedida pela Vara Judicial da Comarca de Colina, em São Paulo.

Conforme o documento judicial, o mandado determinava a prisão civil pelo prazo de três meses em razão de um débito estimado em R$ 28 mil, referente ao período de junho de 2018 a junho de 2022. Diante da confirmação da ordem, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Cadeia Pública de Curitiba. O veículo que ele conduzia foi entregue a um familiar.