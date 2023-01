Homem com mandado de prisão morre em confronto com a ROTAM

Da Redação

Um homem de 44 anos morreu em confronto com equipes da ROTAM do 21º BPM e da Agência Regional de Inteligência do 5º CRPM. O confronto foi na manhã desta terça-feira (31), em Capanema, no Sudoeste do Paraná. Os policiais militares não foram feridos.

A ação aconteceu no início da manhã, por volta das 6 horas, durante cumprimento de um mandado de prisão em uma residência em Alto Faraday, Comunidade Cristo Rei, na zona rural.

No momento que os policiais chegaram na residência, foi dada a voz de abordagem, o homem não acatou e teria apontado uma arma de fogo contra os policiais que acabaram alvejando o suspeito.

Foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) que constatou o óbito do homem.

O local foi isolado para perícia e em seguida o corpo do homem que não teve o nome divulgado foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Francisco Beltrão.

Em buscas pela residência, além de uma pistola 380 , utilizada pelo indivíduo, foi localizado também um revólver calibre 22 e um rifle calibre 22.

De acordo com a PM, o homem possuía diversas passagens e havia entrado em confronto com a polícia outras duas vezes.

Há 10 dias, ele atingiu um policial da ROTAM de Capitão Leônidas Marques com tiro. O policial foi salvo graças ao colete balístico

