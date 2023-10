Homem com caminhonete furtada morre em confronto com a Rocam

O confronto aconteceu na noite desta quarta-feira (11), véspera de feriado, às margens da rodovia BR-376 em Presidente Castelo Branco. Ronaldo César Rodrigues, de 36 anos, morreu em uma troca de tiros com policiais militares de Maringá. Ele ocupava uma caminhonete Toyota Hilux, com queixa de furto na cidade de Maringá.

Segundo a Polícia Militar (PM), o Serviço Reservado do 04°BPM (P2), identificou que uma Hilux furtada na zona sul de Maringá, estava trafegando pela BR-376 entre o Distrito de Iguatemi e o município de Mandaguaçu. Diante desta informação, policiais da equipe Rocam, saíram em diligências e lograram êxito na localização da suposta caminhonete, porém o veículo já estava com as placas trocadas. Na tentativa de abordagem, o indivíduo que conduzia a Hilux fugiu sentido a Paranavaí.

Durante o acompanhamento tático, e a todo momento desobedecendo a determinação policial, o motorista jogou a caminhonete para cima dos policiais que atiraram contra os pneus da Hilux. A poucos metros da entrada do município de Presidente Castelo Branco, ele abandonou a caminhonete e armado com uma pistola desembarcou do veículo atirando contra os policiais. As equipes revidaram atingindo o condutor que morreu no local. Os militares acionaram o socorro, mas o indivíduo teve morte instantânea.

O local foi isolado, e os demais órgãos competentes acionados. Após os procedimentos de praxe na cena do confronto, o corpo do indivíduo foi removido por um agente do Instituto Médico Legal de Maringá. Durante a confecção do Boletim de Ocorrência, os policiais descobriram que Ronaldo César Rodrigues, havia sido preso no dia 11 de setembro, em posse de uma Toyota Hilux, com queixa de furto. Dias depois, foi colocado em liberdade.

Fonte: Corujão Notícias

