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Homem com 27 passagens pela polícia é preso suspeito de operar “disk drogas” em Londrina

Equipe da PM interceptou o condutor após denúncias sobre entrega clandestina de drogas na região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem com 27 passagens pela polícia é preso suspeito de operar “disk drogas” em Londrina
Autor A corporação constatou que o rapaz possui um histórico com 27 passagens anteriores pela polícia - Foto: - Divulgação PMPR

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (1º) sob a suspeita de operar um esquema de entrega de entorpecentes na modalidade "disk drogas" em Londrina. A abordagem ocorreu na Avenida Prefeito Faria Lima, localizada na região da Gleba Palhano, área nobre da cidade. Com o suspeito, os policiais encontraram nove porções de cocaína, totalizando 13 gramas, além de R$ 157 em dinheiro e um telefone celular.

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A ação foi desencadeada por uma equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM), que intensificou o patrulhamento ostensivo após receber informações sobre um motociclista que circulava pelo bairro realizando a entrega de entorpecentes a clientes locais. Durante a checagem das informações no sistema, a corporação constatou que o rapaz possui um histórico com 27 passagens anteriores pela polícia por crimes como tráfico de drogas, roubo, furto e violência doméstica.

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Segundo o registro policial, o condutor admitiu informalmente aos agentes que realizava a comercialização dos entorpecentes utilizando a motocicleta Honda Fan 125 para efetuar as entregas. Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e o homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Londrina, onde permanece à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.

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crime organizado ENTORPECENTES Londrina POLICIA MILITAR Prisão trafico de drogas
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