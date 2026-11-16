Condenado por roubo tem pena de mais de 19 anos e perdeu o benefício do regime semiaberto após a descoberta da fraude

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem de 49 anos, condenado pelo crime de roubo, que teria colocado a própria tornozeleira eletrônica no irmão para tentar burlar o monitoramento judicial. A captura aconteceu na sexta-feira (13), em Londrina, no norte do estado.

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De acordo com o delegado da PCPR Magno Roberto Miranda, o homem possui uma pena total de 19 anos, 2 meses e 19 dias de prisão. Conforme apontou a decisão judicial, o equipamento destinado ao condenado foi instalado intencionalmente no familiar, permitindo que o suspeito circulasse sem qualquer fiscalização eletrônica, descumprindo as condições impostas pela Justiça.

Assim que a irregularidade foi constatada, o Poder Judiciário revogou o benefício do regime semiaberto harmonizado e determinou a regressão para o regime fechado. Com a expedição do mandado de prisão, os investigadores iniciaram buscas e localizaram o condenado em uma residência no Conjunto Novo Amparo, na zona norte de Londrina, onde foi abordado e detido.

Após o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário para dar continuidade ao cumprimento da pena em regime fechado. A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com investigações de forma anônima pelos telefones 197, da própria PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia, além do 190 da Polícia Militar em situações de flagrante.