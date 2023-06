Homem coloca fogo em viatura da Receita Federal por vingança no Paraná

Em julho de 2022, um homem colocou fogo em uma viatura da Receita Federal em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Após quase um ano de investigações, a polícia identificou o suspeito e descobriu que o crime foi motivado por vingança.

continua após publicidade

A Polícia Federal (PF) identificou o brasileiro, de 48 anos, e cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência dele nesta quinta-feira (15). No local foram encontradas as roupas utilizadas no dia do atentado. Em depoimento, o homem confessou que ateou fogo no automóvel com uma pequena garrafa de gasolina.

- LEIA MAIS: Bebê de um ano é picada por escorpião amarelo em CMEI de Maringá

continua após publicidade

Conforme informações da PF, o suspeito teria cometido o crime como um ato de vingança. Antes do crime, ele teria sido abordado por agentes da Receita Federal, que apreenderam diversas mercadorias estrangeiras sem comprovação fiscal.

Natural de São Paulo, o homem tem antecedentes criminais por tentativa de roubo e foi indiciado pelos crimes de dano qualificado e incêndio. Se condenado, poderá pegar pena de até 9 anos de reclusão.





*Com informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News