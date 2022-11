Homem cai em tanque de tinta asfáltica e é socorrido pelo Samu

Da Redação

O acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (8)

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas na manhã desta terça-feira (8) após um homem, de 40 anos, cair dentro de um tanque de tinta asfáltica. O caso ocorreu em Astorga, no norte do Paraná.

De acordo com as informações dos socorristas, a vítima estava em cima do tanque quando se desequilibrou e caiu.

Foi necessário o apoio de um helicóptero para encaminhar a vítima ao hospital Santa Cruz. Na unidade de saúde, foi realizado um procedimento para que o produto fosse retirado do corpo do homem. Ele foi socorrido sem gravidade, segundo a corporação.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local.

Segundo os socorristas, o produto conhecido como Neutrol é uma substância tóxica e pode causar complicações no sistema respiratório.

fonte: Diulgação/SAMU O Neutrol é uma substância tóxica

Com informações do G1.



