Homem cai em manilha de esgoto e morre afogado; vídeo mostra queda

A queda ocorreu na manhã do último sábado (23)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O corpo de um homem de 45 anos foi localizado nessa terça-feira (26) em Ponta Grossa, cidade que pertence aos Campos Gerais do Paraná. A vítima, identificada como João Gilmar Alves do Prado, morreu após cair em uma manilha de esgoto, no último sábado (23), e acabar se afogando. Ele só foi localizado três dias após o desaparecimento.

continua após publicidade

A estrutura em que João caiu tem o tamanho suficiente para passar uma pessoa inteira, segundo o subtenente Amauri Pedroso dos Santos, do Corpo de Bombeiros. "A família disse que ele estava chegando em casa, e, como chovia bastante, ele caiu em uma manilha e foi jogado em um arroio de grande vazão de água. A manilha é grande, dá para passar uma pessoa inteira. Ele morreu afogado", disse o militar em uma entrevista à RPC, filial da Rede Globo no Paraná.

- LEIA MAIS: Vídeo: ciclista morre após ser atropelada e arremessada por 40 metros

continua após publicidade

O circuito de monitoramento de uma residência flagrou o momento em que a vítima caiu na manilha de esgoto. Veja:

Atenção! Imagens fortes.

tnonline continua após publicidade

Os bombeiros informaram que o corpo de João foi localizado a cerca de um quilômetro de onde sofreu a queda. Ele foi levado pela água e só parou ao enroscar em alguns galhos de árvore.

O desaparecimento do homem mobilizou a família procurar à Polícia Civil (PC) para fazer um boletim de ocorrência. Fabíola Seliger, sobrinha de João Prado, alega que o local em que o tio caiu fica próximo à residência em que morava.

continua após publicidade

"Minha vó deu falta dele na manhã de domingo quando viu o chinelo na rua. Sabíamos que o vizinho tem câmera de segurança e vimos o que tinha acontecido. Fizemos um Boletim de Ocorrência (B.O.) e chamamos os bombeiros", disse ela à reportagem.



Fabíola explicou que não tinha percebido a manilha onde o tio dela caiu. "Eu não tenho costume de vir aqui, e nem havia percebido essa manilha. Nunca imaginei que alguém pudesse ser carregado ali", completou.

Siga o TNOnline no Google News