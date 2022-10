Homem cai em cratera de 4 metros no PR; buraco surgiu após chuvas

Da Redação

O incidente foi registrado na Rua Alexandre de Gusmão, no Bairro Maria Luíza

Um homem, de 58 anos, caiu em um buraco de aproximadamente de quatro metros de profundidade na noite desta quinta-feira (20). O morador do município de Cascavel, na região Oeste do Paraná, andava pela rua e não percebeu o buraco que foi formado após as fortes chuvas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sem ferimentos aparentes, mas com hipotermia devido à chuva do momento.

O incidente foi registrado na Rua Alexandre de Gusmão, no Bairro Maria Luíza. A proprietária da casa que fica em frente a cratera, afirmou que saiu para trabalhar e, ao voltar para sua residência, encontrou o buraco no chão.

De acordo com os bombeiros, o local foi sinalizado para tentar evitar que outras pessoas caiam. A Defesa Civil informou também que notificou a Secretaria de Obras de Cascavel para que o buraco seja fechado.





Fonte: Informações do g1.

