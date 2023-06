Homem cai de ponte, bate cabeça e morre depois de tentar salvar mulher

Siga o TNOnline no Google News

Uma tragédia foi registrada na madrugada desta segunda-feira (12) na Avenida Franklin Delano Roosevelt, próximo ao cruzamento com a Rua Rio São Francisco, no bairro Jardim Alvorada, em Maringá. Um homem morreu após cair de uma ponte.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a vítima, identificada como Nilton da Silva Rocha, de 34 anos, teve um desentendimento com a companheira momentos antes de sofrer a queda.

Alterada por conta da briga, a mulher, de idade não divulgada, saiu de casa e sentou-se na mureta de concreto da ponte. Preocupado com a possibilidade de ela se jogar, o marido tentou puxá-la. Infelizmente, nesse momento, ambos caíram de uma altura de aproximadamente 10 metros.

Um agente da Guarda Civil Municipal de Sarandi, que passava pelo local durante sua folga, presenciou o ocorrido e imediatamente acionou os serviços de resgate. A mulher sofreu ferimentos graves e foi resgatada pela equipe do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nilton, por sua vez, não resistiu à queda, pois bateu violentamente a cabeça em uma pedra. O local foi isolado pelas autoridades, e o corpo de Nilton foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá para os procedimentos legais.

Com informações do GMC Online.

