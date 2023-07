Homem cai de parapente e é resgatado de helicóptero no Paraná; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de 36 anos foi resgatado de helicóptero ne domingo (23) após cair de parapente no Morro do Cal, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo socorristas, ele teve um politrauma e foi encaminhado para o Hospital Cajuru, na capital paranaense.

O Corpo de Bombeiros foi até o local para atendimento da vítima e solicitou apoio do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) para a retirada dela do local. Veja o resgate:

