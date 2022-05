Homem cai de montanha russa no parque da Expoingá

Da Redação

Um funcionário do parque de diversões da Expoingá ficou ferido em um acidente na montanha russa no fim da tarde desta quarta-feira, 11. As primeiras informações são de que o homem teria caído do brinquedo, que não estava em funcionamento. Não havia mais ninguém na montanha russa no momento da queda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para prestar apoio ao Samu e Unimed.

“Fomos avisados de que teria tido um acidente com um funcionário do parque da exposição na montanha-russa. As equipes do Samu e da Unimed que estão fazendo a parte de prevenção contra acidentes aqui no local deslocaram e a nossa equipe de bombeiros que está no caminhão de combate a incêndio também veio ao local para dar um apoio. A vítima foi posta na ambulância, os médicos da Unimed atenderam e está sendo feita a triagem para ver o local que vai ser deslocada essa vítima e a condição clínica dela”, disse o capitão Cezar Perdoncini.

De acordo com a administradora do parque de diversões da Expoingá, Vanessa Costa, ainda não há informações sobre como acidente aconteceu.

“Nós ainda não sabemos o que acontece, o brinquedo não estava em funcionamento, a gente ainda está apurando. Nossa maior preocupação é com ele porque nós somos um parque itinerante, então a gente mora junto, somos uma grande família. Graças a Deus ele está consciente, está falando, está respirando, e agora ele está indo passar por exames para ver como ele está”, destaca.

