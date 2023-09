Homem briga com a companheira e joga móveis no rio em cidade do PR

Na tarde de sábado (9), a Polícia Militar (PM) de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, foi acionada para a Rua Campo largo, no bairro São Cristóvão, onde um homem em surto estava jogando os móveis da casa dentro do Rio Lonqueador.

No local foi apurado que um casal havia brigado e após uma crise de ciúmes, alegando traição, o homem jogou no rio, sofás, máquina de lavar e outros móveis.

Até o helicóptero da PM que sobrevoava a cidade fez voos rasantes no local da ocorrência. Em seguida uma equipe RPA chegou no local e conseguiu contornar a situação.

A mulher que estava sendo ameaçada, disse que haviam mudado há poucos dias casa, onde pagam de aluguel e que esta não foi a primeira vez que o companheiro agiu desta forma, sempre por crises de ciúmes.

Diante do desejo da mulher em representar contra o companheiro, que estava armado com uma faca de mesa no bolso da calça, ele recebeu voz de prisão e foi entregue na Delegacia de Polícia Civil.

Além do crime de violência doméstica o homem cometeu também crime ambiental ao jogar os móveis no rio.

* As informações são do site PP News FB



