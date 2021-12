Da Redação

Homem bate o carro, sai do local e morre em segundo acidente

Um homem morreu na noite de sábado (18), após colidir um VW/Parati contra um canteiro central, em Cascavel. Momento antes, ele havia batido em outro carro nas proximidade do lago municipal e se evadiu.

O acidente que causou a morte do motorista foi na Avenida Carlos Gomes, ele seguia pela Rua Sergio Djalma de Holanda, quando ao se aproximar do cruzamento da Avenida Carlos Gomes, acabou perdendo o controle do carro e colidiu contra o canteiro central.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados para atendimento, mas o homem morreu no local.

Momentos antes da colisão fatal, ele havia colidido a Parati na traseira de um Jeep Compass na Rua Pedro Carlos Neppel, nas proximidades do Lago Municipal. Enquanto aguardavam uma viatura da Polícia Militar, o motorista saiu do local.

Equipes da Polícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) foram mobilizadas para os trabalhos de perícia e recolhimento do corpo.

