Homem atropelado por moto no domingo na PR-158 morre no hospital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima foi atropelada quando atravessa a rodovia para comprar pinhão

Valdecir Portela da Silva, 55 anos, vítima de atropelamento na rodovia PRC-158 no município de Vitorino no Sudoeste do Paraná, não resistiu e morreu em um hospital de Pato Branco na segunda-feira (6).

continua após publicidade .

De acordo com as informações, Valdecir estava passando pela região e desembarcou do carro no final da tarde de domingo para comprar pinhão na margem da rodovia e acabou sendo atingido por uma motocicleta Honda/CB300, placa de Pato Branco.

- LEIA MAIS: Polícia Civil investiga assassinato de homem em Ivaiporã

continua após publicidade .

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da motocicleta, Amauri Garibaldi, 33 anos e Valdecir sofreram ferimentos, foram socorridos pelo SAMU e uma ambulância de uma empresa, localizada próximo ao local do acidente e encaminhados para atendimento médico.

Devido a gravidade dos ferimentos, Valdecir não resistiu e entrou em óbito nesta segunda-feira. O corpo foi encaminhado ao IML e após liberado foi levado para Santa Catarina, onde ele residia.

Com informações PP News

Siga o TNOnline no Google News