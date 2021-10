Homem atropela ex-companheira e mata namorado atual dela

Da Redação

O crime foi registrado por volta das 22 horas, na Rua Marumby no Jardim Gisela., em Toledo

Inconformado com o fim do relacionamento, o motorista de um Astra atropelou a ex-companheira e atual namorado na noite de domingo (18), em Toledo. O crime foi registrado por volta das 22 horas, na Rua Marumby no Jardim Gisela. A mulher foi encaminhada com ferimentos graves ao hospital e o namorado morreu na hora.

Conforme informações da PM, os três estavam em uma lanchonete, e ao saírem do local o ex inconformado com o fim do relacionamento acabou atropelando o casal.

O namorado atropelado, Claudemir Antônio De Marchi, 33 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ana Carolina Silva de Oliveira, 27 anos foi encaminhada com ferimentos graves ao hospital.

Após atropelar o casal, o Astra subiu na calçada e colidiu com a cerca da associação de moradores do bairro. O autor identificado como Marcio Login também foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados.

Atenderam a ocorrências equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Também estiveram no local Polícia Militar (PM) que isolou a área e Polícia Civil (PCPR) para os levantamentos a respeito do caso.