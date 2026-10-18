Homem atropela companheira com moto após discussão por ciúmes em Londrina

Vítima sofreu um ferimento na perna e o agressor teve traumatismo craniano leve. Atendimento gerou tumulto no local e exigiu reforço da PM

Uma mulher foi atropelada por uma motocicleta conduzida pelo próprio companheiro na noite deste sábado (17), por volta das 23h30, na zona norte de Londrina. Segundo informações preliminares, o crime teria ocorrido após uma discussão motivada por ciúmes, uma vez que o homem não concordou com a intenção da vítima de ir a uma festa. Inconformado, ele teria ido atrás da companheira e provocado o atropelamento.

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O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), com o apoio de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado para socorrer os envolvidos. A mulher sofreu um ferimento lacerante na perna. Já o motociclista apresentou traumatismo cranioencefálico leve e diversas escoriações pelo corpo. Ambos receberam os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foram encaminhados para o Hospital Zona Norte.

O atendimento à ocorrência gerou tumulto e exigiu a presença de diversas viaturas, sendo necessário solicitar reforço da Polícia Militar para controlar a situação. Após receber os cuidados médicos no hospital, o motociclista permaneceu sob escolta policial e deve ser conduzido à delegacia para prestar os devidos esclarecimentos. A motocicleta utilizada no crime foi apreendida e retirada do local. As autoridades policiais civis agora investigam a dinâmica exata dos fatos, tratando o caso, inicialmente, sob a suspeita de violência contra a mulher.

Com informações: Tarobá