Homem atira em si mesmo durante briga por mulher e mente para a PMPR

Uma grande confusão registrada na noite deste domingo (26) mobilizou diversas equipes policiais em Maringá, no noroeste do Paraná, até que fosse finalmente esclarecida. Acontece que um homem atirou contra si mesmo durante uma briga por causa de uma mulher e mentiu para a Polícia Militar (PMPR) afirmando que havia sido vítima de um assalto.

Tudo começou quando um casal, aparentemente embriagado, abordou uma equipe da Rotam que realizava um patrulhamento próximo ao Hospital Bom Samaritano para pedir ajuda para um amigo. O casal solícito havia ajudado o homem, que afirmava ter sido alvejado por um disparo de arma de fogo e agora estava dentro de um veículo na Avenida Humaitá.

Os policiais solicitaram apoio de outras equipes e foram até o local indicado, mas não encontraram o suposto homem ferido. No entanto, logo na sequência, ele foi localizado há poucos metros da unidade de saúde, em um veículo Peugeot branco. De acordo com as autoridades, a versão inicial apresentada pelo homem tratava-se de uma tentativa de assalto em Paiçandu.

Mas foi nesse momento que os policiais começaram a questionar a história. Os PMs identificaram que o disparo de arma de fogo foi realizado de cima para baixo, atingindo a perna da vítima. Em buscas pelo Peugeot, os agentes encontraram uma pistola 9mm e uma cápsula deflagrada, o que levou a uma mudança na declaração.

Na realidade, o homem estava em uma lanchonete de Paiçandu e se envolveu em uma discussão com outro indivíduo por causa de uma mulher. Ele contou que teria tentado usar a arma de fogo para confrontar o outro envolvido e, ao manusear a pistola, acabou acidentalmente disparando contra si mesmo.

Segundo a PM, um amigo que estava com o homem ferido assumiu a propriedade da arma e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá. Já o baleado foi levado para o hospital e deverá prestar esclarecimentos ao delegado quando receber alta.

*Com informações Plantão Maringá.

