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ABSURDO

Homem atira contra própria mãe de 73 anos e vai preso em cidade paranaense

A idosa foi socorrida por populares e encaminhada a um hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem atira contra própria mãe de 73 anos e vai preso em cidade paranaense
Autor Foto: Igor Rugilo / D’Ponta News

Um homem de 28 anos foi preso na tarde deste domingo (15) após atirar contra a própria mãe, de 73 anos, no bairro Chapada, em Ponta Grossa (PR). A idosa foi atingida na perna por um disparo de espingarda no Dallabona, na Rua Gênesis.

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A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar, após informações de que uma discussão acontecia na residência. A vítima foi socorrida por populares e encaminhada a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Após o disparo, o homem fugiu para um carreiro, onde se escondeu. Ele retornou depois à residência sem a arma, que não foi encontrada pela equipe policial durante as buscas.

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O suspeito foi preso e encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (13ª SDP). Peritos estiveram no local para iniciar os trabalhos de investigação.

Com informações do D'Ponta News via aRede

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