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VIOLÊNCIA

Homem atira contra a boca da companheira e tira a própria vida dentro de casa no PR

Mulher foi socorrida em estado grave e levada a um hospital de Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 08:35:06 Editado em 01.06.2026, 08:35:01
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Homem atira contra a boca da companheira e tira a própria vida dentro de casa no PR
Autor Após a tentativa de feminicídio, o homem tirou a própria vida - Foto: Ronaldo de Oliveira/Colaboração/Ric RECORD

Uma mulher de 28 anos foi internada em estado grave após ser baleada no rosto pelo próprio companheiro, de 32 anos, na noite deste domingo (31), no bairro Maria Antonieta, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Após a tentativa de feminicídio, o homem tirou a própria vida.

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De acordo com as autoridades, o agressor disparou contra a boca da vítima, atingindo a região do maxilar. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente para o local e, após os primeiros atendimentos, encaminharam a mulher ferida para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. O autor do disparo, por sua vez, morreu antes mesmo da chegada das equipes médicas.

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O local do crime foi isolado para o trabalho de perícia da Polícia Científica e levantamento de provas. A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a dinâmica e a motivação do crime.

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Até a publicação desta reportagem, as identidades dos envolvidos não haviam sido divulgadas oficialmente, e ainda não há atualizações sobre o estado de saúde da mulher no hospital.


Com informações do nosso parceiro Banda B.

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´polícia feminicidio investigação criminal Pinhais saúde da mulher violência domestica
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