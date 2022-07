Homem atingido por trem é socorrido pelo helicóptero da PM em Curitiba

Da Redação

O helicóptero pousou no Parque Náutico para prestar atendimento à vítima de atropelamento, em Curitiba

Um homem, de 54 anos, atropelado por um trem, em Curitiba, foi socorrido pelo helicóptero do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), na tarde deste domingo (24). O homem teria sido atingido pelo trem num parque localizado no limite dos municípios de Curitiba e São José dos Pinhais e foi transportado para o Hospital do Cajuru.

Segundo informações, o homem foi atendido inicialmente pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e em seguida, levado de helicóptero, acionado para o resgate. A aeronave do batalhão da Polícia Militar fez o pouso por volta das 15 horas, no Parque Náutico.

A vítima, segundo relatório dos socorristas, teria sofrido ferimentos na região da cabeça, além de uma contusão no tórax e fraturado a clavícula.

