Homem atinge paredão durante voo de parapente e cai 4 metros, no PR

O piloto de 32 anos sofreu ferimentos considerado considerados durante a queda registrada em Campo Magro

Um piloto de parapente, de 32 anos, foi socorrido com ferimentos moderados após atingir um paredão de pedras localizado no Morro do Cal, em Campo Magro, durante a tarde deste domingo (20). O rapaz precisou ser socorrido pelo helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), no município da região metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com o que foi relatado à reportagem da Banda B, a equipe do BPMOA se deslocou até o pé do morro, onde realizou atendimento e estabilização da vítima, a qual estava com uma fratura de ombro e um trauma no peito. Conforme informações de testemunhas, a queda foi de quase de quatro metros até o pé do morro.

Após ser atendida pela equipe de médicos, a vítima foi transportada até o Hospital do Rocio e seu estado de saúde é considerado estável.

