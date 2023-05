Homem ataca policial penal em bar e acaba baleado, em Maringá

Da Redação

Um homem, de 40 anos, foi baleado na tarde deste domingo (21), depois de reconhecer e agredir um policial penal em um bar localizado na Avenida Brasil, em Maringá, Noroeste do Paraná. O suspeito foi atingido por dois disparos, um no braço e outro na perna.

De acordo com relato de testemunhas, o ex-presidiário chegou no estabelecimento e, após reconhecer o agente penitenciário, começou as agressões. O homem teria quebrado um copo de vidro no rosto do policial e, na sequência, pegou uma garrafa e avançou novamente contra a autoridade, que atirou duas vezes contra ele.

Ferido, o homem fugiu do local e procurou ajuda em um posto de combustíveis da região. Equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e estiveram no local.

Enquanto recebia atendimento médico, o homem desacatou os policiais e a equipe de socorristas. Ele foi medicado e encaminhado para o Hospital Bom Samaritano. O policial penal aguardou a chegada da PMPR e foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, para prestar esclarecimento.

As informações são do portal de notícias Plantão Maringá.



