Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

Um homem armado invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba (PR), na tarde desta sexta-feira (9), e mantém cerca de 25 pessoas reféns, entre crianças, professores e funcionários. A unidade escolar, localizada na Rua Genauro Ferreira de Almeida, foi rapidamente cercada e teve todo o seu perímetro isolado por viaturas da Polícia Militar (PM).

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O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e enviou equipes táticas especializadas ao local. Entre os reféns estariam 20 crianças. A primeira informação é de que o invasar estaria armado com uma faca, mas outras informações aponta que seria uma arma de fogo. Ainda não há confirmada por parte das autoridades.

Os policiais militares assumiram o gerenciamento da crise para iniciar as negociações com o invasor e determinar o plano de ação mais seguro para o resgate das vítimas. O forte esquema de segurança bloqueou os acessos à região próxima à Rua Carlos Chagas, e as autoridades orientam que a população evite transitar pelas imediações para não atrapalhar a operação.

Até o momento, as forças de segurança não têm informações confirmadas sobre a identidade do homem ou as motivações que o levaram a invadir a creche. Também não é possível confirmar o estado de saúde das vítimas no interior do prédio ou se há feridos, uma vez que a ocorrência segue em andamento sob máximo sigilo tático pelas equipes de intervenção.

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Polícia Militar está no local - Foto: Reprodução/Tony Mattoso/RPC Polícia Militar está no local - Foto: Reprodução/Tony Mattoso/RPC

Pais e responsáveis de crianças que estudam em um colégio ao lado do CMEI invandido foram chamados para buscar os estudantes e evacuar a escola.

A Prefeitura de Curitiba divulgou uma nota sobre a ocorrência e o atendimento prestado às famílias.

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"A Secretaria Municipal da Educação acompanha a situação desde o início e mobilizou suas equipes para prestar todo o apoio necessário às crianças, aos profissionais e às famílias. A prioridade absoluta neste momento é a preservação da vida e da integridade de todos os envolvidos."

A PM também divulgou uma nota sobre a ocorrência.

“A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada, na tarde desta sexta-feira (9), para atender uma ocorrência que exige gerenciamento de crise no bairro São Braz, em Curitiba. Equipes da corporação, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), estão no local realizando o atendimento. Mais informações serão repassadas conforme o andamento da ocorrência”, diz a nota da PM.

