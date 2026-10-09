Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
URGENTE

Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais negociam a liberação das vítimas na Rua Genauro Ferreira de Almeida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Reprodução

Um homem armado invadiu o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) São Braz, em Curitiba (PR), na tarde desta sexta-feira (9), e mantém cerca de 25 pessoas reféns, entre crianças, professores e funcionários. A unidade escolar, localizada na Rua Genauro Ferreira de Almeida, foi rapidamente cercada e teve todo o seu perímetro isolado por viaturas da Polícia Militar (PM).

-LEIA MAIS: Polícia negocia com homem que invadiu CMEI em Curitiba; invasor teria deixado carta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado e enviou equipes táticas especializadas ao local. Entre os reféns estariam 20 crianças. A primeira informação é de que o invasar estaria armado com uma faca, mas outras informações aponta que seria uma arma de fogo. Ainda não há confirmada por parte das autoridades.

Os policiais militares assumiram o gerenciamento da crise para iniciar as negociações com o invasor e determinar o plano de ação mais seguro para o resgate das vítimas. O forte esquema de segurança bloqueou os acessos à região próxima à Rua Carlos Chagas, e as autoridades orientam que a população evite transitar pelas imediações para não atrapalhar a operação.

Até o momento, as forças de segurança não têm informações confirmadas sobre a identidade do homem ou as motivações que o levaram a invadir a creche. Também não é possível confirmar o estado de saúde das vítimas no interior do prédio ou se há feridos, uma vez que a ocorrência segue em andamento sob máximo sigilo tático pelas equipes de intervenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo
AutorPolícia Militar está no local - Foto: Reprodução/Tony Mattoso/RPC

Pais e responsáveis de crianças que estudam em um colégio ao lado do CMEI invandido foram chamados para buscar os estudantes e evacuar a escola.

A Prefeitura de Curitiba divulgou uma nota sobre a ocorrência e o atendimento prestado às famílias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Secretaria Municipal da Educação acompanha a situação desde o início e mobilizou suas equipes para prestar todo o apoio necessário às crianças, aos profissionais e às famílias. A prioridade absoluta neste momento é a preservação da vida e da integridade de todos os envolvidos."

A PM também divulgou uma nota sobre a ocorrência.

“A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada, na tarde desta sexta-feira (9), para atender uma ocorrência que exige gerenciamento de crise no bairro São Braz, em Curitiba. Equipes da corporação, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), estão no local realizando o atendimento. Mais informações serão repassadas conforme o andamento da ocorrência”, diz a nota da PM.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CMEI São Braz invasão creche negociação crise POLICIA MILITAR reféns crianças segurança em escolas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV