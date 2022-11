Homem armado é preso ao ameaçar professor, por ciúmes, em Londrina

Da Redação

IMAGEM ILUSTRATIVA - A Guarda Municipal de Londrina atendeu a ocorrência no final da tarde desta sexta-feira (04), acionada pela direção de uma escola

Uma provável crise de ciúmes por conta de um mal-entendido terminou em prisão na porta de uma escola municipal de Londrina, no final da tarde desta sexta-feira (04). O padrasto de uma aluna foi até a escola para tirar satisfações com um professor, chegando a agarrá-lo na frente das crianças, quando teria dito que não o mataria justamente por conta da presença dos alunos no local.

Tudo teria começado durante uma atividade externa da turma, quando a aluna teria mostrado ao professor onde morava, na mesma rua da escola. O professor teria respondido, em tom de brincadeira, que então poderia passar por lá para tomar um café. A aluna contou o episódio para a mãe, dizendo que o professor iria tomar café com a família.

Ao ouvir a história, o padrasto da menina teria tido uma crise de ciúmes e foi até a escola procurar o professor. Ele teria entendido que o professor queria ver sua esposa. O homem estava armado com um revólver quando ameaçou o professor na porta da escola.

O professor acionou a Guarda Municipal de Londrina, que encontrou o padrasto da aluna em um bar. Segundo consta, inicialmente ele teria negado que tivesse uma arma, mas a versão foi desfeita porque a esposa teria entregado o revólver aos guardas, quando eles foram até a casa do acusado. Como a arma não tinha registro, ele foi preso por porte ilegal e ameaça, mas teria sido liberado em seguida mediante pagamento de fiança, de R$ 2 mil.

A Secretaria Municipal de Educação informou, através de nota, que a Direção da Escola chamou a GM para as providências necessárias e lembrou que o fato aconteceu fora da escola.

Com Informações RicMais

