Homem armado de faca pratica assalto em posto de combustíveis

Imagem Ilustrativa - Homem que praticou o assalto ao posto de combustíveis estava armado com uma faca

Um homem armado com uma faca praticou um assalto no meio da tarde desta quinta-feira, em um posto de combustíveis numa das avenidas mais importantes de Toledo, no Oeste do Estado. O crime ocorreu por volta das 15 horas.

O homem armado com uma entrou no posto, que fica na Avenida Parigot de Souza, e anunciou o assalto. Depois de pegar uma quantia de dinheiro do caixa do posto, ele fugiu à pé.





Quando uma equipe da Polícia Militar chegou ao local para o registro da ocorrência, funcionários do próprio posto haviam contido um outro homem, que estaria do lado de fora, dando apoio ao que fugiu com o dinheiro. De início, o homem detido pelos funcionários negou participação, mas com as imagens gravadas pelas câmeras de vigilância, ele acabou confessando a participação e informou sobre o criminoso que havia praticado o assalto, dando nome e endereço.

A Polícia Militar foi até o endereço, onde abordou cinco pessoas em uma casa. Uma delas, era o homem que havia acabado de praticar o assalto no posto de combustíveis, que foi preso.

Com Informações ToledoNews

