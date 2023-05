Homem armado com facas é preso após ameaçar invadir creche, no PR

Da Redação

A prisão ocorreu na tarde dessa quinta-feira (04)

Uma equipe da Patrulha Escolar, da Polícia Militar (PM), realizou a prisão de um homem, de 48 anos, na tarde dessa quinta-feira (04), após ele ameaçar invadir uma instituição de ensino no Jardim do Sol, em Londrina, norte do Paraná. Conforme as informações da força de segurança, o suspeito portava duas facas na cintura.

Uma mãe avistou o homem em torno da creche e, desconfiada, decidiu entrar em contato com a direção da unidade educacional. Segundo as informações da PM, o indivíduo aparentava viver em situação de rua e estava sob efeito de bebidas alcoólicas ou entorpecentes.

O suspeito falava coisas desconexas e, em um determinado momento, tentou ter acesso à creche através do portão, que estava trancado com um cadeado. Zangado, o homem tentou forçar a entrada no local e começou a fazer ameças.

Os agentes da Patrulha Escolar foram acionados para comparecer ao endereço. Os policiais realizaram um patrulhamento e encontraram o autor das ameaças.

Ele foi detido e as armas apreendidas.

