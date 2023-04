Homem armado com facas artesanais tenta invadir escola em Floresta

Da Redação

Uma tentativa de invasão foi registrada na manhã desta sexta-feira (14) em uma escola municipal de Floresta, município que fica a 29 quilômetros de distância de Maringá, norte do Paraná. Um homem armado com facas artesanais tentou pular o muro da instituição de ensino.

As informações iniciais dão conta de que o indivíduo colocou as armas brancas sobre o muro e, na sequência, tentaria invadir o local. O secretário de segurança do município prestou uma entrevista ao repórter André Almenara e informou que a tentativa de invasão terminou de forma frustrada, pois uma testemunha impediu que o homem entrasse na escola.

O invasor fugiu em uma motocicleta logo na sequência e deixou os objetos perfurantes para trás.

Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC) e serviço de inteligência do 4º BPM, de Maringá, já estão no local. As autoridades buscam obter mais informações sobre o invasor com o apoio de imagens de câmeras de segurança.

As armas deixadas para trás foram apreendidas pelas forças de segurança.

