Homem armado com faca mantém ex-companheira refém no Paraná

Uma ocorrência mobiliza equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) neste sábado (16). Um homem armado com uma faca entrou em um comércio no Centro de Arapoti, cidade dos Campos Gerais do Paraná, e fez a ex-companheira refém. O crime foi registrado nesta manhã e segue em andamento.

As primeiras informações repassadas à imprensa são de que o criminoso rendeu a vítima quando ela estava a caminho do trabalho. Inclusive, circulam nas redes sociais fotos feitas por populares que mostram a vítima caída no chão e o suposto agressor com uma faca na mão. O indivíduo ainda teria fechado a porta da loja.

Os agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Curitiba foram acionados para negociar a liberação da jovem com o criminoso.

Por conta do fato, as ruas que ficam nas proximidades do estabelecimento comercial precisaram ser isoladas.

Como o caso ainda está em andamento, não há muitos detalhes. Em breve mais informações.

