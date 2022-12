Homem apontado como um dos maiores traficantes do RS é preso no PR

Da Redação

Um homem apontado pela Polícia Civil como um dos maiores traficantes do Rio Grande do Sul (RS), foi detido nesta sexta-feira (16), em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

De acordo com a polícia, Cássio Alves dos Santos era procurado desde agosto deste ano e é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas no estado gaúcho e é responsável por pelo menos 40 homicídios. O g1 tenta contato com a defesa de Cássio.

Conforme a polícia, o homem estava hospedado em um hotel no centro de Foz do Iguaçu. No momento da abordagem ele estava entrando em um carro com placas do Rio Grande do Sul. A Polícia Civil afirmou que após o cumprimento da prisão comunicou as autoridade gaúchas.

Cássio foi encaminhado para a Cadeia Pública Laudemir Neves, em Foz do Iguaçu, onde deve permanecer à disposição da Justiça, aguardando a transferência para uma unidade prisional do Rio Grande do Sul.

Informações do site g1 Paraná.

