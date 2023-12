Homem ameaça matar bebê para estuprar mulher no PR.

Uma mulher de 25 anos foi resgatada após ser vítima de ameaças e abusos contínuos no distrito de Rio do Salto, na área rural de Cascavel (PR). Segundo relatos, a vítima, era vizinha de um homem de 66 anos, o qual é o principal suspeito dos crimes.

O caso veio à tona quando testemunhas em uma lanchonete local observaram a expressão de medo no rosto da vítima e decidiram acionar a Polícia Militar. Segundo informações, a vítima estava acompanhada de seu filho, uma criança de colo, no momento do incidente.

Investigações preliminares revelaram que o suspeito ameaçava de morte o filho da vítima como forma de coagi-la a submeter-se a abusos sexuais. Além disso, há relatos de que ele embriagava a vítima e a ameaçava com um canivete e pedaços de madeira.

A vítima alega que vem sendo abusada e ameaçada há quase três meses.

A Polícia Militar agiu prontamente após ser acionada, garantindo a segurança da vítima e de seu filho. O suspeito foi detido e está sob custódia, aguardando as devidas investigações e procedimentos legais. As informações são da CGN.

