Homem ameaça explodir lanchonete, abandona mala e mobiliza forças de segurança no PR

Vias centrais foram isoladas pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar até a verificação da bagagem

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (28), na região central de Campo Mourão, no Centro-Oeste do Paraná, após provocar pânico ao ameaçar explodir uma lanchonete e abandonar uma mala suspeita em um ponto de ônibus próximo ao local.

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O incidente exigiu a mobilização emergencial de equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que isolaram o perímetro e interromperam o trânsito nas vias do entorno como medida de segurança.

A ocorrência teve início quando o indivíduo entrou no estabelecimento comercial portando a bagagem e proferiu ameaças afirmando que provocaria uma explosão. Logo em seguida, ele deixou o local a pé e abandonou a mala em via pública. Durante o cerco policial na região, as autoridades localizaram o suspeito, que admitiu ter inventado a ameaça e declarou que o objeto continha apenas vestuários.

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Seguindo os protocolos de segurança para suspeita de artefato explosivo, os policiais militares contaram com o suporte técnico especializado do Esquadrão Antibombas do Bope para inspecionar o material. Após a aproximação e abertura controlada do compartimento, os agentes confirmaram a ausência de perigo e constataram que havia apenas peças de roupa dentro da bagagem.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão, onde responderá pelos crimes de ameaça e perturbação da ordem pública.