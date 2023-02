Homem amarra mulher dentro de carro e ateia fogo, no Paraná

Da Redação

A mulher sofreu ferimentos gravíssimos

Uma mulher, de 41 anos, teve 90% do corpo queimado após ser vítima de crime passional em Rolândia, no norte do Paraná, informou a Polícia Militar (PM). A vítima foi amarrada e colocada dentro de um carro, depois, o suspeito ateou fogo. A grave ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (14), em uma estrada rural, próximo de uma chácara, na região Jardim Capricórnio

Conforme a PM, o homem marcou um encontro com a mulher, porém, o suspeito amarrou as pernas dela, a colocou dentro do carro e depois ateou fogo. Quando a equipe chegou, encontrou a vítima caída ao lado do carro, com o corpo queimado e sangrando.

Ela foi socorrida e levada para um hospital em Londrina. A mulher sofreu ferimentos gravíssimos. Depois, a PM recebeu informações que o autor do crime, de 48 anos, também se queimou e estava na Av. Jaguatirica também no Jardim Capricórnio.

De acordo com a PM, ele sofreu queimaduras leves, foi levado para receber atendimento médico e está sob a custódia da PM.

