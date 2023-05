Homem amarra e mata ex-mulher a facadas e comete suicídio, no PR

Um crime bárbaro foi registrado no Distrito de Bragantina, em Assis Chateaubriand, no este do Paraná. Uma mulher, de idade não divulgada, foi amarrada e morta a facadas pelo ex-marido. No momento em que o crime aconteceu, os filhos do casal de 3 e 6 anos estavam na residência.

A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência. Conforme a corporação, o autor do assassinato cometeu ato extremo logo após o crime.

Ainda segundo a PM, o fato foi registrado na noite dessa sexta-feira (26). Uma equipe foi informada de que havia ocorrido um feminicídio em uma residência do distrito.

Assim que os agentes chegaram no imóvel em que o crime ocorreu, se deparam com uma mulher morta. A vítima estava com as mãos amarradas com uma corda e a boca tapada com uma fita adesiva.

Os policiais informaram que ela foi morta com duas facadas na região do tórax.

No local do crime, a polícia apurou que após matar a companheira, o autor ligou para um familiar, informou o que tinha feito e disse que iria cometer suicídio. O homem foi encontrado morto em área de mata próxima à residência.



O Conselho Tutelar de Assis Chateaubriand foi acionado para acompanhar e prestar os devidos cuidados às duas crianças.

Os corpos do homem e da mulher foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML).

