Homem agride esposa com soco, é amarrado por familiares dela e acaba preso no PR

De acordo com informações da corporação, a intervenção dos parentes ocorreu logo após o homem desferir um soco no rosto da esposa

Um homem suspeito de violência doméstica foi preso em flagrante no último domingo (12), em Coronel Vivida, no Sudoeste do Paraná, após ser contido e amarrado por familiares da vítima. A Polícia Militar do Paraná (PM-PR) foi acionada para atender a ocorrência no Centro da cidade, onde o indivíduo apresentava comportamento violento dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o agressor imobilizado, com as mãos e os pés amarrados.

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De acordo com informações da corporação, a intervenção dos parentes ocorreu logo após o homem desferir um soco no rosto da esposa, agressão que resultou em um corte na boca da mulher. Para interromper a violência e garantir a segurança da vítima, os familiares agiram rapidamente, conseguindo dominar o suspeito e mantê-lo preso até a chegada das equipes policiais.

Após a detenção em flagrante, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde permanece preso e à disposição da Justiça. A vítima e seus familiares também foram retirados do local e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para passar por avaliação médica e receber os cuidados necessários devido aos ferimentos e ao abalo emocional causado pelo episódio.