Homem agredido por PM em Londrina receberá R$ 8 mil de indenização

O homem de 40 anos, que denunciou um policial militar por conta de uma agressão sofrida durante uma abordagem em Londrina, no norte do Paraná, no dia 19 de março de 2022, será indenizado em R$ 8 mil. Veja o vídeo abaixo.

O caso aconteceu durante uma abordagem em um bar da cidade. Imagens das câmaras de segurança do estabelecimento mostram o momento que alguns PMs revistam o homem na calçada ainda do lado de fora do bar, em seguida, as agressões começam. Em outro momento, já dentro do bar, é possível ver que um dos policiais continua com as agressões, dando tapas no rosto do homem.

Quem decidiu pela indenização foi a juíza Ana Carla Pisoler Morandi da Silva, do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Londrina. De acordo com a sentença, a indenização é relativa aos danos morais. Segundo a decisão, o valor será pago pelo Estado.

Em depoimento, o policial acusado das agressões afirmou que foi necessário usar a força, pois o homem havia questionado sobre a legalidade da abordagem “incitando a esse a desobedecer às ordens”.

Já a defesa do homem agredido, afirmou que as agressões não tiveram justificativa e foram desproporcionais.

