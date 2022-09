Homem acusado de tentar matar ex com barra de ferro é preso no Paraná

Da Redação

Luiz Antônio da Silva, de 37 anos, estava com mandado de prisão por ameaça e descumpriu a medida protetiva

Na tarde desta segunda-feira (26), a Polícia Civil prendeu um homem acusado de tentar matar a ex-companheira usando uma barra de ferro. Luiz Antônio da Silva, de 37 anos, estava com mandado de prisão por ameaça e descumpriu a medida protetiva.

De acordo com o delegado que acompanha o caso, Adriano Garcia, o homem invadiu a casa da ex- mulher e agrediu ela com golpes na cabeça.

“Ele já tinha passagem pela polícia, já tinha agredido anteriormente e ameaçado a ex-companheira, foi determinado a aplicação de medidas protetivas em favor dessa senhora. Ele descumpriu essas medidas, compareceu à residência dela e a aterrorizou. Agrediu com uma barra de ferro e nós instauramos o inquérito para apurar o feminicídio tentado”.

O agressor continuava ameaçando a vítima, enviando vídeos, dizendo que iria matá-la. A prisão do homem foi possível por conta de denúncias anônimas que chegaram até a delegacia de Sarandi.

O delegado Adriano Garcia disse que Luiz Antônio da Silva está preso e que o objetivo é fazer com que ele fique detido por tempo indeterminado.

“O mandado de prisão temporário valido por 30 dias. Até lá, vamos pedir a conversão do mandado de prisão temporária preventivo, uma prisão sem prazo. Por hora, ele fica preso por 30 dias.”

Com informações do GMC Online

