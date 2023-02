Homem acaba preso ao tentar matar esposa e fugir com filho de 4 anos

Da Redação

A prisão do indivíduo, que tem 35 anos, ocorreu nessa segunda-feira (27), após ele se apresentar às autoridades

Um homem acabou preso depois de tentar matar a esposa com uma carabina e fugir com o filho, de apenas 4 anos, no último sábado (25), no Distrito de Palmeirinha, em Guarapuava, região central do Paraná. A prisão do indivíduo, que tem 35 anos, ocorreu nessa segunda-feira (27), após ele se apresentar às autoridades.

De acordo com as informações da polícia, o criminoso chegou em casa, no sábado, portando duas armas. Na sequência, ele efetuou um disparo contra a companheira e pegou o filho do casal.

A vítima ferida correu em direção a uma mata e permaneceu lá até que o socorro chegasse.

O menino, por sua vez, foi deixado na residência de um conhecido do suspeito. O pai da criança afirmou que mataria a esposa e cometeria ato extremo.

A mulher foi socorrida por terceiros e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Ela contou à Polícia Militar (PM) que foi agredida durante toda a noite e que ficou com medo pedir socorro temendo pela vida do filho. A vítima disse também que ele estava sob efeito de álcool.

Com informações da Ric Mais.

