Hilux com quase 800 quilos de maconha é encontrada tombada no PR

Uma caminhonete Hilux com alerta de furto foi encontrada nesta sexta-feira (24) tombada e abandonada nas proximidades da Usina Hidrelétrica de Mauá, localizada no município de Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná. O que chama atenção na ocorrência, no entanto, é a carga milionária que ficou espalhada pela pista: quase 800 quilos de maconha.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Rotam e Canil foram acionadas para atender a ocorrência. A Polícia Civil e Criminalística também foram mobilizadas e estiveram no local para realização dos procedimentos cabíveis. A droga foi apreendida pelas autoridades e encaminhada para a 18ª Subdivisão Policial de Telêmaco Borba. A pesagem apontou 718 quilos de maconha.

De acordo com informações, essa foi uma das maiores apreensões realizadas na região de Telêmaco Borba. Em outras apreensões feitas no Paraná com a mesma quantidade de maconha, a droga foi avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão, segundo a polícia.

O motorista que conduzia a caminhonete e abandonou o veículo e os entorpecentes não foi identificado ou localizado. As autoridades investigarão o caso.

*Com informações Atento a Rede.

