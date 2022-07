Herdeira de empresa alimentícia morre durante passeio aquático no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

porém, ela não resistiu

A morte da empresária e herdeira da Amafil Alimentos, Márcia Auzenir Amafil, gerou grande comoção. Ela faleceu durante um passeio aquático, no rio Paraná, na região de Porto Rico, no noroeste do estado, após sofrer um mal súbito.

continua após publicidade .

A princípio Márcia estava andando de jet-ski quando passou mal e caiu no rio. Um casal que estava próximo a socorreu e encaminhou até a prainha. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, porém, ela não resistiu.

Conforme familiares, o velório acontece na Capela em São Lourenço, em Cianorte, e o sepultamento ocorre nesta segunda (25), no distrito. Nas redes sociais, a morte gerou grande comoção. "Nessa hora coloco cada familiar e amigos nas minhas orações. Peço que Deus conceda a paz e a força que precisam para enfrentar esse momento difícil. Que nunca falte a vocês a coragem para erguerem a cabeça e continuarem firmes. A saudade de quem partiu permanecerá, mas também ficarão as memórias dos bons momentos vividos”, escreveu,

continua após publicidade .

"Queria tanto que fosse mentira!!!Marcia Auzenir Amafil você foi uma grande inspiração de pessoa e de profissional. Sempre muito educada e gentil nas palavras. Me ensinou muito na vida e no trabalho. O céu ganhou uma estrela brilhante!! Meus sentimentos a toda a família Amafil!"

A Amafil alimentos foi fundada na década de 1950 e tem sede em Cianorte. A empresa é considerada uma das maiores do setor alimentício do Paraná. Possui seis centros de produção e distribuição e emprega cerca de 1 mil funcionários, segundo informa em seu site institucional.

Siga o TNOnline no Google News